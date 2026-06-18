В Екатеринбурге задержали фотографировавшую могилы девушку

– сообщает канал.

«С чего началась вербовка на этот раз и какой крючок использовали злоумышленники – предстоит разобраться правоохранительным органам, которые в настоящее время проводят оперативные мероприятия. В случае подтверждения мотива на совершение государственной измены задержанной может грозить пожизненное лишение свободы»,