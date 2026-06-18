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В Екатеринбурге задержали фотографировавшую могилы девушку
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали девушку, которая фотографировала могилы участников боевых действий.
В видео, опубликованном в канале антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал», женщина утверждает, что её попросил сделать фотографии знакомый, который сам якобы находится в зоне боевых действий.
Это не первый подобный случай. В середине июня в регионе задержали другую девушку, которая сделала тысячи фотографий могил российских военнослужащих, получая по 80 рублей за снимок.
В видео, опубликованном в канале антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал», женщина утверждает, что её попросил сделать фотографии знакомый, который сам якобы находится в зоне боевых действий.
Это не первый подобный случай. В середине июня в регионе задержали другую девушку, которая сделала тысячи фотографий могил российских военнослужащих, получая по 80 рублей за снимок.
«С чего началась вербовка на этот раз и какой крючок использовали злоумышленники – предстоит разобраться правоохранительным органам, которые в настоящее время проводят оперативные мероприятия. В случае подтверждения мотива на совершение государственной измены задержанной может грозить пожизненное лишение свободы»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сообщает канал.
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