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В Екатеринбурге задержали фотографировавшую могилы девушку

10.33 Среда, 24 июня 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге задержали девушку, которая фотографировала могилы участников боевых действий.

В видео, опубликованном в канале антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал», женщина утверждает, что её попросил сделать фотографии знакомый, который сам якобы находится в зоне боевых действий.

Это не первый подобный случай. В середине июня в регионе задержали другую девушку, которая сделала тысячи фотографий могил российских военнослужащих, получая по 80 рублей за снимок.

«С чего началась вербовка на этот раз и какой крючок использовали злоумышленники – предстоит разобраться правоохранительным органам, которые в настоящее время проводят оперативные мероприятия. В случае подтверждения мотива на совершение государственной измены задержанной может грозить пожизненное лишение свободы»,

– сообщает канал.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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10:21 340 человек ликвидируют последствия урагана в Кушве
09:47 Наркотики в приправе пыталась передать женщина родственнику в екатеринбургскую ИК-2
09:30 В Каменске-Уральском на пешеходном переходе сбили подростка на СИМ
22:27 Мэрия Екатеринбурга решила благоустроить Основинский парк за счёт городского бюджета
21:36 Приближается очередной День открытых дверей в муниципальном зооприюте Екатеринбурга
21:15 Два с половиной миллиона получит мать погибшего в Нижнем Тагиле газовщика
20:36 Жители квартала у Ботанического сада УрО РАН добились отмены строительства 34-этажного «точечника»
20:07 Массовое ДТП произошло сегодня в Академическом районе Екатеринбурга
19:47 Пострадавшей в битве за забор пенсионерке из Каменска-Уральского выплатили компенсацию
19:13 В Саду Нурова пройдёт какао-нетворкинг под открытым небом
18:55 Перевозивший «травку» тагильчанин лишился импортного внедорожника
17:57 Свердловский Роспотребнадзор зафиксировал нарушения почти на 200 территориях
16:22 Камышловская прокуратура через суд добилась капремонта теплосетей
16:01 Свердловские ЖК смогут получить знак доверия от пользователей Авито
15:59 В Тавде суд взыскал с подростка компенсацию за оскорбление родственницы
15:27 СМИ сообщают об ограничениях на продажу бензина в Екатеринбурге
15:11 Пьяный мотоциклист без прав спровоцировал ДТП в Серове
13:46 16 человек «застряли» в шахтах после смерча в Кушве
12:18 Режевчанина оштрафовали из-за фиктивной прописки мигрантов
12:07 Технический университет УГМК открыл приёмную кампанию
11:59 МЧС предупреждает о непогоде 24 и 25 июня в Свердловской области
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