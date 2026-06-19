Инспекторы ГУФСИН вернули домой женщину с потерей памяти в Нижнем Тагиле





– рассказали в ведомстве. «В результате, при составлении словесного портрета, было установлено, что женщина действительно является «потеряшкой», которую разыскивают родственники с 18 июня. Благодаря оперативному взаимодействию, женщина была передана в заботливые руки дочери»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле сотрудники уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН заметили на улице спящую на земле женщину. Признаков опьянения у неё не было. Инспектора разбудили женщину, и когда поговорили с ней, поняли, что она потеряла память.Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФСИН по Свердловской области, женщина не могла назвать ни адреса, ни имена своих близких, ни собственного имени. Тогда о ней сообщили в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское», а также поисковикам из отряда «Лиза Алерт».Мероприятие для возрастной категории 18+