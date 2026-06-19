Возрастное ограничение 18+
Инспекторы ГУФСИН вернули домой женщину с потерей памяти в Нижнем Тагиле
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
В Нижнем Тагиле сотрудники уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН заметили на улице спящую на земле женщину. Признаков опьянения у неё не было. Инспектора разбудили женщину, и когда поговорили с ней, поняли, что она потеряла память.
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФСИН по Свердловской области, женщина не могла назвать ни адреса, ни имена своих близких, ни собственного имени. Тогда о ней сообщили в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское», а также поисковикам из отряда «Лиза Алерт».
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФСИН по Свердловской области, женщина не могла назвать ни адреса, ни имена своих близких, ни собственного имени. Тогда о ней сообщили в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское», а также поисковикам из отряда «Лиза Алерт».
«В результате, при составлении словесного портрета, было установлено, что женщина действительно является «потеряшкой», которую разыскивают родственники с 18 июня. Благодаря оперативному взаимодействию, женщина была передана в заботливые руки дочери»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– рассказали в ведомстве.
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