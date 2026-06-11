Возрастное ограничение 18+
Водителя автобуса, сбившего людей в центре Екатеринбурга, арестовали
Фото: прокуратура Свердловской области
Водителю автобуса Икромжону Хамраеву, который въехал в людей возле храма Большой Златоуст в центре Екатеринбурга, избрали меру пресечения.
Как и директору компании-перевозчика, водителя отправили в СИЗО до 10 августа 2026 года.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, представитель ведомства в суде дал заключение о необходимости избрания в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку мужчине инкриминируется совершение тяжкого преступления – нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц (по ч. 5 ст. 264 УК РФ). В ДТП, напомним, погибло четыре человека, включая ребёнка.
По версии следствия, водитель выехал на перекрёсток на «красный», что привело к столкновению с автомобилем и выезду на тротуар, где стояли люди. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как и директору компании-перевозчика, водителя отправили в СИЗО до 10 августа 2026 года.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, представитель ведомства в суде дал заключение о необходимости избрания в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку мужчине инкриминируется совершение тяжкого преступления – нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц (по ч. 5 ст. 264 УК РФ). В ДТП, напомним, погибло четыре человека, включая ребёнка.
По версии следствия, водитель выехал на перекрёсток на «красный», что привело к столкновению с автомобилем и выезду на тротуар, где стояли люди. Мероприятие для возрастной категории 18+
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