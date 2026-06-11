Возрастное ограничение 18+
Директора компании-перевозчика отправили в СИЗО после ДТП в центре Екатеринбурга
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Директора компании-перевозчика Алексея Яркова, чей автобус попал в смертельное ДТП в центре Екатеринбурга, поместили в СИЗО.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Следствие полагает, что директор транспортной компании недостаточно заботился о соблюдении требований безопасности. Его обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ – об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть двух и более лиц.
Сам перевозчик не признает вину, пишет «Е1». По его словам, автобусы ежедневно проходят осмотры, а водители — медицинские осмотры. Каких-либо нареканий к работе самого водителя, тоже, как утверждается не было.
Напомним, в результате ДТП погибли четыре человека, включая одного ребёнка. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Ленинский районный суд избрал Яркову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 10 августа 2026 года»,
– сообщили в объединённой пресс-службе свердловских судов.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Следствие полагает, что директор транспортной компании недостаточно заботился о соблюдении требований безопасности. Его обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ – об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть двух и более лиц.
Сам перевозчик не признает вину, пишет «Е1». По его словам, автобусы ежедневно проходят осмотры, а водители — медицинские осмотры. Каких-либо нареканий к работе самого водителя, тоже, как утверждается не было.
Напомним, в результате ДТП погибли четыре человека, включая одного ребёнка. Мероприятие для возрастной категории 18+
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