Возрастное ограничение 18+
Обвиняемого в гибели четырёх человек в ДТП под Нижними Сергами отправили под домашний арест
Фото: Нижнесергинский районный суд
Водителю грузовика, который столкнулся с Land Rover на трассе под Нижними Сергами, Ивану Могильникову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Он останется под арестом до 30 июля 2026 года включительно.
Напомним, в результате ДТП, погибли четыре человека – все, кто ехал в легковом автомобиле. Среди пассажиров был один несовершеннолетний. Также в машине ехала собака, она тоже погибла, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
По версии следствия, у грузовика лопнуло колесо, из-за чего обвиняемый потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, по которой в этот момент ехал внедорожник.
Постановление пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Он останется под арестом до 30 июля 2026 года включительно.
Напомним, в результате ДТП, погибли четыре человека – все, кто ехал в легковом автомобиле. Среди пассажиров был один несовершеннолетний. Также в машине ехала собака, она тоже погибла, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
По версии следствия, у грузовика лопнуло колесо, из-за чего обвиняемый потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, по которой в этот момент ехал внедорожник.
Постановление пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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