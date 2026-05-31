ГИБДД раскрыла подробности ДТП с грузовиком в Нижнесергинском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области поделилась подробностями аварии на втором километре дороги «Подъезд к Нижним Сергам», где погибли четыре человека.
Как сообщили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, 38-летний водитель грузовика Volvo в составе с полуприцепом Welton ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Михайловска, когда у него лопнуло левое переднее колесо. Мужчина потерял управление и выехал на встречную полосу, на которой в этот момент оказался Land Rover. После столкновения обе машины съехали с проезжей части, а легковой автомобиль ещё и перевернулся.
В результате ДТП, напомним, погиб водитель Land Rover и все его пассажиры: 45-летняя женщина, 26-летний мужчина и 16-летний подросток — все они, включая водителя, жители Берёзовского. Известно, что они возвращались домой после отдыха на даче.
Также установлено, что водитель грузовика за 12 лет 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На него составили протоколы по статье 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправности, при которой эксплуатация запрещена).
«Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом быть предельно внимательными на дороге. Перед каждой поездкой необходимо проверять техническое состояние своего автомобиля, особенно давление и целостность шин, строго соблюдать скоростной режим, избегать опасных выездов на встречную полосу»,
– говорится в сообщении управления.
