Возрастное ограничение 18+
После ДТП с четырьмя погибшими под Нижними Сергами возбуждено уголовное дело
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти четырёх человек в ДТП под Нижними Сергами.
По факту случившегося Нижнесергинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, рассказали в СУ СКР по Свердловской области. Возможной причиной трагедии следователи назвали «хлопок покрышки его переднего левого колеса». Ранее в региональном ГИБДД упоминали ту же версию, сообщая, что у грузовика лопнуло колесо.
Напомним, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний – 16-летний юноша.
Известно, что водитель грузовика задержан.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По факту случившегося Нижнесергинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, рассказали в СУ СКР по Свердловской области. Возможной причиной трагедии следователи назвали «хлопок покрышки его переднего левого колеса». Ранее в региональном ГИБДД упоминали ту же версию, сообщая, что у грузовика лопнуло колесо.
Напомним, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний – 16-летний юноша.
Известно, что водитель грузовика задержан.
«С ним проводится комплекс следственных действий, в ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении обвинения и об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под сражу»,
– сказали в СК.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
После наезда подростка на электросамокате на пенсионерку в Красноуфимске возбудили уголовное дело
25 мая 2026
25 мая 2026