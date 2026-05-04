Почти семь сотен младенцев появились на свет в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За прошедшую праздничную неделю в Свердловской области на свет появился 681 малыш. Такую цифру приводит Министерство здравоохранения через свой интернет-ресурс «Здоровье уральцев».Указанная цифра по половой принадлежности младенцев разбивается следующим образом: 348 мальчиков и 333 девочки. Среди 681 малышей родилось сразу одиннадцать пар близнецов.Все роды прошли благополучно, без единого случая приёма в ургентных залах, которые предназначены для экстренных ситуаций. Большинство родов — 435 — принято в перинатальных центрах Екатеринбурга. Ещё 68 родов состоялись в межмуниципальных медицинских центрах региона. Мероприятие для возрастной категории 18+