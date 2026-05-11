Пожилой водитель погиб в ДТП на трассе «Пермь – Екатеринбург»





– сказали в пресс-группе.

«В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые процессуальные действия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня утром, около 09.00, на 201-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург», недалеко от Красноуфимска, «ВАЗ-2111» выехал на встречную полосу и врезался в стоящий на обочине грузовик «СИТРАК».Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, сидевший за рулём «ВАЗа» водитель – 73-летний мужчина – погиб на месте. В аварии также пострадал его пассажир – 40-летний мужчина. Его с тяжёлыми травмами госпитализировали в Красноуфимскую больницу. По какой причине пожилой водитель выехал на встречную полосу, неизвестно.Мероприятие для возрастной категории 18+