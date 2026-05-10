В Свердловской области ищут пропавшего на станции Таватуй 4-летнего мальчика
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
Обновлено: Найден, жив.
В Свердловской области объявлены поиски 4-летнего Кирилла Савинкова, который пропал сегодня на станции Таватуй. Информацию о ребёнке опубликовал поисковый отряд «Прорыв».
По данным поисковиков, рост мальчика составляет около 120 см, телосложение среднее, глаза серые, волосы светлые. В день исчезновения Кирилл был одет в оранжевые шорты, футболку защитного цвета и светло-синие кроссовки.
Розыском ребёнка занимается МО МВД России «Невьянский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят обратиться по телефонам 112, 102 или +7 (343) 564-23-17. Также информацию можно передать на горячую линию поискового отряда «Прорыв» по телефону 8 (900) 044-02-20.
