В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.Жителей региона призвали сохранять спокойствие и проявлять бдительность. Власти предупредили, что могут вводиться временные ограничения связи и работы мобильного интернета.Также свердловчан попросили не приближаться к возможным обломкам и не пытаться их перемещать. Кроме того, гражданам запрещено снимать и распространять информацию о работе систем ПВО и беспилотников.О подозрительных предметах и объектах жителей просят сообщать по номеру 112.На момент публикации Росавиация не сообщала о закрытии воздушного пространства над Екатеринбургом.Мероприятие для возрастной категории 18+