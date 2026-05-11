В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности

16.54 Воскресенье, 17 мая 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Жителей региона призвали сохранять спокойствие и проявлять бдительность. Власти предупредили, что могут вводиться временные ограничения связи и работы мобильного интернета.

Также свердловчан попросили не приближаться к возможным обломкам и не пытаться их перемещать. Кроме того, гражданам запрещено снимать и распространять информацию о работе систем ПВО и беспилотников.

О подозрительных предметах и объектах жителей просят сообщать по номеру 112.

На момент публикации Росавиация не сообщала о закрытии воздушного пространства над Екатеринбургом.


Дарья Суродина © Вечерние ведомости
16:54 В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности
16:41 В Екатеринбурге продлили ограничения движения на перекрёстке Байкальской и Комсомольской
16:19 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения собак на ребёнка в лифте
16:00 В Свердловской области планируют расширить список дорог для ремонта в 2026 году
15:44 В Свердловской области ищут пропавшего на станции Таватуй 4-летнего мальчика
14:43 В Свердловской области ожидается жара до 32° и грозы в начале недели
13:55 В Свердловской области молодожёны смогут зарегистрировать брак круглосуточно 26.06.2026
12:47 В Свердловской области спасли человека при пожаре в многоэтажке
11:48 В Свердловской области тушат один природный пожар
17:20 Рядом с ЖК, куда попал беспилотник, появился новый стрит-арт
17:03 В голосовании за благоустройство Екатеринбурга лидирует бульвар на Уралмаше
16:44 Два дивана и урны: с Исети в Екатеринбурге вывезли 1,5 тысячи тонн мусора
15:47 В Екатеринбурге три маршрута транспорта изменят схему движения
15:19 В Нижнем Тагиле ограничат движение транспорта из-за «Ночи музеев» и акции «Дай пять»
15:04 В Свердловской области камеры фиксации нарушений стали чаще менять из-за привыкания водителей
14:33 Движение трамваев на ЖБИ в Екатеринбурге восстановят утром 18 мая
13:49 В Нижнем Тагиле отменили режим повышенной готовности
12:31 Пожар площадью 1 квадрат в Богдановиче закончился госпитализацией человека
11:26 На горе Качканар нашли туристку, пропавшую во время похода в непогоду
21:04 Екатеринбуржец получил долгий срок проживания в колонии за помощь мошенникам
20:56 В Екатеринбурге пожилую собаку грозят усыпить из-за аллергии
20:32 За алопецию клиентки ответила студия красоты Каменска-Уральского
19:40 Замглавы Тавдинского округа заплатит штраф за нарушение ПДД
19:13 В «Ночь музеев» СвЖД покажет свои уникальные экспонаты
19:10 В Артёмовском водителя рейсового автобуса привлекли за лихой манёвр
17:50 Тридцатиградусная жара ожидается в выходные в Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
