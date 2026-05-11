Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Жителей региона призвали сохранять спокойствие и проявлять бдительность. Власти предупредили, что могут вводиться временные ограничения связи и работы мобильного интернета.
Также свердловчан попросили не приближаться к возможным обломкам и не пытаться их перемещать. Кроме того, гражданам запрещено снимать и распространять информацию о работе систем ПВО и беспилотников.
О подозрительных предметах и объектах жителей просят сообщать по номеру 112.
На момент публикации Росавиация не сообщала о закрытии воздушного пространства над Екатеринбургом.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Жителей региона призвали сохранять спокойствие и проявлять бдительность. Власти предупредили, что могут вводиться временные ограничения связи и работы мобильного интернета.
Также свердловчан попросили не приближаться к возможным обломкам и не пытаться их перемещать. Кроме того, гражданам запрещено снимать и распространять информацию о работе систем ПВО и беспилотников.
О подозрительных предметах и объектах жителей просят сообщать по номеру 112.
На момент публикации Росавиация не сообщала о закрытии воздушного пространства над Екатеринбургом.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию