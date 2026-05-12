В Свердловской области планируют расширить список дорог для ремонта в 2026 году

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в это году планируют увеличить число дорожных объектов, которые собираются обновить. К ранее утверждённому перечню намерены добавить ещё 11 участков. В общей сложности, по словам губернатора Свердловской области Денис Паслер, планируют привести в порядок 60 участков региональных и муниципальных дорог общей протяжённостью более 230 км.Часть объектов дорожники рассчитывают завершить уже в этом году, остальные планируют сдать в 2027 году. В частности, в список дополнительных работ хотят включить около 5 км дороги от Сысерти до деревни Часовой в Каменском муниципальном округе. Изначально ремонт этого участка был запланирован на 2027 год, однако работы рассчитывают начать раньше.В том же муниципальном округе планируют привести к нормативному состоянию ещё 15 км дороги от Каменска-Уральского до села Клевакинского. Изменения затронут и Первоуральский городской округ. На трассе Первоуральск, Шаля изначально собирались ремонтировать участок с 22-го по 30-й км, но теперь в план намерены включить ещё два отрезка, с 15-го по 22-й и с 44-го по 54-й км. В результате объём ремонта может увеличиться с 8 до 25 км. Также дорожники планируют обновить путепровод над железной дорогой на 33-м км этой трассы.Кроме того, в Первоуральском городском округе собираются привести в порядок подъезды к сельским населённым пунктам, в том числе к посёлку Кузино, участку дороги к посёлку Новоуткинск и подъезду к посёлку Сабик. Ещё одну дорогу, от деревни Починок до деревни Елани, планируют отремонтировать в Первоуральском и соседнем Новоуральском городских округах.Мероприятие для возрастной категории 18+