Вертолёт за час доставил ребёнка из Богдановича в Екатеринбург на экстренную операцию

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вертолёт санавиации Ростеха экстренно доставил двухлетнего мальчика из Свердловской области в Екатеринбург после того, как ребёнок подавился орехом. Инородное тело перекрыло один из бронхов, что привело к отказу лёгкого.Ребёнка госпитализировали в больницу в Богдановиче и подключили к аппарату ИВЛ. Из-за тяжёлого состояния врачи приняли решение срочно эвакуировать пациента в детскую больницу Екатеринбурга для операции.Для транспортировки задействовали вертолёт Национальной службы санитарной авиации Ростеха. Полёт занял около часа.«Поездка на скорой по проселочной дороге заняла бы длительное время, а тряска могла усугубить состояние пациента. В краевой больнице мальчика ожидала команда врачей во главе с хирургом-эндоскопистом. Операция прошла успешно», – рассказала детский врач-анестезиолог-реаниматолог ТЦМК Свердловской области Наталья Заруба.Сейчас ребёнок продолжает лечение. В Ростехе сообщили, что своевременная эвакуация помогла спасти ему жизнь.По данным госкорпорации, санитарная авиация работает более чем в 50 регионах России. В Свердловской области вылеты НССА выполняются с 2018 года. За это время медики совершили более четырёх тысяч эвакуаций и доставили в больницы свыше 4,5 тысячи пациентов, включая около тысячи детей. Мероприятие для возрастной категории 18+