В Кировграде пропала 15-летняя девочка в белой кофте
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Кировграде ищут 15-летнюю Екатерину Фуфарову. Вчера она не вернулась домой. Ориентировку на подростка публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Девочка ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами, подстриженными под каре, и серо-зелёными глазами. Была одета в белую кофту, чёрные спортивные штаны и кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить на горячую линию поискового отряда: 8 (800) 700-54-52; или в экстренные службы по номеру 112.
10 мая 2026
