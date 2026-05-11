Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге мотоциклист сбил на пешеходном переходе девочку-подростка на самокате
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне вечером в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Волгоградской и Амундсена мотоциклист сбил девочку-подростка, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу.
По данным E1.ru, девочка не спешилась с самоката. Сбив подростка, мотоциклист протащил её на 15 метров от места столкновения, утверждают очевидцы.
В городской ГИБДД подтвердили информацию об аварии, сообщив, что потерпевшей 17 лет. Её госпитализировали в Детскую городскую больницу № 9 с открытым переломом голени. Мотоциклист тоже пострадал – его увезли в городскую больницу № 24. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным E1.ru, девочка не спешилась с самоката. Сбив подростка, мотоциклист протащил её на 15 метров от места столкновения, утверждают очевидцы.
В городской ГИБДД подтвердили информацию об аварии, сообщив, что потерпевшей 17 лет. Её госпитализировали в Детскую городскую больницу № 9 с открытым переломом голени. Мотоциклист тоже пострадал – его увезли в городскую больницу № 24. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Березовском водителя КАМАЗа отправили в колонию после смертельного ДТП с подростком на питбайке
12 мая 2026
12 мая 2026