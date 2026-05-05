В Березовском водителя КАМАЗа отправили в колонию после смертельного ДТП с подростком на питбайке

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Березовский городской суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Игорю Ширяеву по делу о ДТП, в котором погиб 14-летний водитель питбайка. О решении сообщили в пресс-службах прокуратуры Свердловской области и пресс-службе областного суда.По данным суда, авария произошла 7 октября 2025 года в посёлке Ключевск. В промежутке между 13:52 и 14:25 Ширяев за рулём «КАМАЗа 65115-42» двигался по улице Заводской и на нерегулируемом перекрёстке равнозначных дорог не уступил дорогу транспорту, приближавшемуся справа. Грузовик столкнулся с питбайком под управлением 14-летнего подростка, который имел преимущественное право проезда.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что подросток не располагал технической возможностью предотвратить столкновение экстренным торможением. От полученных травм – сочетанной травмы туловища и конечностей с повреждением внутренних органов – он погиб на месте происшествия.Как сообщили в суде, во время рассмотрения дела Ширяев вину не признал.Березовский городской суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Суд назначил ему 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишил права управления транспортом на 2 года и 6 месяцев.Осуждённого взяли под стражу в зале суда.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+