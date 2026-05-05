Возрастное ограничение 18+

В Березовском водителя КАМАЗа отправили в колонию после смертельного ДТП с подростком на питбайке

11.01 Вторник, 12 мая 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Березовский городской суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Игорю Ширяеву по делу о ДТП, в котором погиб 14-летний водитель питбайка. О решении сообщили в пресс-службах прокуратуры Свердловской области и пресс-службе областного суда.

По данным суда, авария произошла 7 октября 2025 года в посёлке Ключевск. В промежутке между 13:52 и 14:25 Ширяев за рулём «КАМАЗа 65115-42» двигался по улице Заводской и на нерегулируемом перекрёстке равнозначных дорог не уступил дорогу транспорту, приближавшемуся справа. Грузовик столкнулся с питбайком под управлением 14-летнего подростка, который имел преимущественное право проезда.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что подросток не располагал технической возможностью предотвратить столкновение экстренным торможением. От полученных травм – сочетанной травмы туловища и конечностей с повреждением внутренних органов – он погиб на месте происшествия.

Как сообщили в суде, во время рассмотрения дела Ширяев вину не признал.

Березовский городской суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Суд назначил ему 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишил права управления транспортом на 2 года и 6 месяцев.

Осуждённого взяли под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Житель Первоуральска получил ограничение свободы после конфликта из-за парковки в Березовском
05 мая 2026
В Новоуральске спустя десять лет вынесли приговор по делу об убийстве женщины
12 мая 2026
Суд отправил на принудительные работы водителя из Артёмовского за гибель пассажирки в ДТП
05 мая 2026
Три автомобиля столкнулись под Нижним Тагилом: один погиб человек и шесть пострадали
11 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:37 Пострадавшая в ДТП с «охотником на байкеров» екатеринбурженка возмутилась прекращением дела
15:08 Двум жительницам Екатеринбурга после банкротства списали долги за коммуналку и вернули электричество
14:57 В Екатеринбурге на три месяца изменят маршруты шести трамваев из-за стройки тоннеля под Куйбышева
14:53 Книжный фестиваль «Зелёная строка» в Екатеринбурге за 11 дней посетили более 42 тысяч раз
14:44 По уральским СМИ рассылают очередное фейковое письмо о случаях хантавируса в военном госпитале Екатеринбурга
14:32 В Нижнем Тагиле суд оставил покупателю квартиру, проданную по «схеме Долиной»
14:02 Экономист Наталья Зубаревич сорвала аплодисменты в Екатеринбурге заявлением о налогах
12:45 В Екатеринбурге из-за полумарафона перекроют улицы в Новокольцовском
12:38 Уральские ученые нашли признаки преждевременного старения у коров и свиней
11:19 Свердловский Росреестр предупредил о новой схеме мошенников с дачными участками
11:01 В Березовском водителя КАМАЗа отправили в колонию после смертельного ДТП с подростком на питбайке
10:35 Более 455 тысяч свердловчан уже проголосовали за объекты благоустройства
10:17 В Новоуральске спустя десять лет вынесли приговор по делу об убийстве женщины
09:46 В Екатеринбург идет жара до +30 градусов
20:04 В Екатеринбурге оставшимся без хозяина собакам срочно ищут дом
19:03 Под Седельниково произошёл сход железнодорожной цистерны
18:50 Свердловская киностудия поучаствует в Ночи музеев
17:30 Сделать рисунок или видеоролик на тему коррупции предлагают жителям Свердловской области
16:44 О заморозках и высокой пожарной опасности предупреждают синоптики
16:23 Екатеринбуржцы сообщают о ДТП с автобусом на Уктусе
15:51 42% жителей Свердловской области используют ИИ в работе
15:32 Кота с качающейся сосны достал зооспасатель в Екатеринбурге
14:51 На железнодорожных путях в Каменске-Уральском погибла 17-летняя девушка
12:55 В Дегтярске после ДТП на перекрёстке погиб мотоциклист
11:38 В Нижнем Тагиле 95-летняя женщина лишилась сбережений после «снятия порчи»
10:50 Три автомобиля столкнулись под Нижним Тагилом: один погиб человек и шесть пострадали
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
15:37 Пострадавшая в ДТП с «охотником на байкеров» екатеринбурженка возмутилась прекращением дела
15:08 Двум жительницам Екатеринбурга после банкротства списали долги за коммуналку и вернули электричество
14:57 В Екатеринбурге на три месяца изменят маршруты шести трамваев из-за стройки тоннеля под Куйбышева
14:53 Книжный фестиваль «Зелёная строка» в Екатеринбурге за 11 дней посетили более 42 тысяч раз
14:44 По уральским СМИ рассылают очередное фейковое письмо о случаях хантавируса в военном госпитале Екатеринбурга
14:32 В Нижнем Тагиле суд оставил покупателю квартиру, проданную по «схеме Долиной»
14:02 Экономист Наталья Зубаревич сорвала аплодисменты в Екатеринбурге заявлением о налогах
12:45 В Екатеринбурге из-за полумарафона перекроют улицы в Новокольцовском
12:38 Уральские ученые нашли признаки преждевременного старения у коров и свиней
11:19 Свердловский Росреестр предупредил о новой схеме мошенников с дачными участками
11:01 В Березовском водителя КАМАЗа отправили в колонию после смертельного ДТП с подростком на питбайке
10:35 Более 455 тысяч свердловчан уже проголосовали за объекты благоустройства
10:17 В Новоуральске спустя десять лет вынесли приговор по делу об убийстве женщины
09:46 В Екатеринбург идет жара до +30 градусов
20:04 В Екатеринбурге оставшимся без хозяина собакам срочно ищут дом
19:03 Под Седельниково произошёл сход железнодорожной цистерны
18:50 Свердловская киностудия поучаствует в Ночи музеев
17:30 Сделать рисунок или видеоролик на тему коррупции предлагают жителям Свердловской области
16:44 О заморозках и высокой пожарной опасности предупреждают синоптики
16:23 Екатеринбуржцы сообщают о ДТП с автобусом на Уктусе
15:51 42% жителей Свердловской области используют ИИ в работе
15:32 Кота с качающейся сосны достал зооспасатель в Екатеринбурге
14:51 На железнодорожных путях в Каменске-Уральском погибла 17-летняя девушка
12:55 В Дегтярске после ДТП на перекрёстке погиб мотоциклист
11:38 В Нижнем Тагиле 95-летняя женщина лишилась сбережений после «снятия порчи»
10:50 Три автомобиля столкнулись под Нижним Тагилом: один погиб человек и шесть пострадали
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK