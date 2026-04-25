В Екатеринбурге пожар площадью 1 кв.м привёл к госпитализации человека

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали пять пожаров в жилом секторе. В одном из них пострадал человек. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.В Екатеринбурге пожар произошёл в квартире многоэтажного дома на улице Варшавской. На первом этаже загорелись личные вещи, площадь возгорания составила 1 кв.м. Хозяин квартиры получил травмы и был госпитализирован. До прибытия пожарных он самостоятельно справился с огнём при помощи первичных средств пожаротушения. На место выезжали семь специалистов и три единицы техники. По данным МЧС России по Свердловской области, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.Крупный пожар также произошёл в Верхней Салде на улице Привокзальной. Там загорелся частный жилой дом на двух хозяев. Огонь охватил 100 кв.м. С пожаром боролись 11 сотрудников МЧС и три единицы техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось за 78 минут.Как уточнили в МЧС России по Свердловской области, неосторожное обращение с огнём стало причиной 12% пожаров. Ещё в 4% случаев возгорания произошли из-за короткого замыкания электропроводки, а в 4% случаев причиной стал аварийный режим работы электрооборудования. Мероприятие для возрастной категории 18+