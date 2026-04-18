За сутки в Свердловской области потушили 17 пожаров, один человек погиб

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 17 пожаров. Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, 13 возгораний произошли в жилом секторе. В результате происшествий погиб один человек, еще троих удалось спасти.Самый трагичный пожар произошел в деревне Чернобровкина. На улице Свердлова огонь охватил частный дом и легковой автомобиль, общая площадь возгорания составила 104 кв.м. Во время тушения спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. С пожаром боролись 13 сотрудников МЧС и пять единиц техники, ликвидировать открытое горение удалось за два часа.Еще один серьезный инцидент произошел в Нижнем Тагиле на улице Хохрякова. В квартире на третьем этаже трехэтажного дома загорелось домашнее имущество. Площадь пожара составила 10 кв.м. С помощью спасательных устройств огнеборцы вывели из здания трех человек. Возгорание потушили за шесть минут, на месте работали 13 специалистов и четыре единицы техники.По данным регионального управления МЧС, 12% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Еще 6% возгораний были связаны с коротким замыканием электропроводки и аварийным режимом работы электрооборудования.Мероприятие для возрастной категории 18+