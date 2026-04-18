За сутки в Свердловской области потушили 17 пожаров, один человек погиб

13.11 Суббота, 25 апреля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 17 пожаров. Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, 13 возгораний произошли в жилом секторе. В результате происшествий погиб один человек, еще троих удалось спасти.

Самый трагичный пожар произошел в деревне Чернобровкина. На улице Свердлова огонь охватил частный дом и легковой автомобиль, общая площадь возгорания составила 104 кв.м. Во время тушения спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. С пожаром боролись 13 сотрудников МЧС и пять единиц техники, ликвидировать открытое горение удалось за два часа.

Еще один серьезный инцидент произошел в Нижнем Тагиле на улице Хохрякова. В квартире на третьем этаже трехэтажного дома загорелось домашнее имущество. Площадь пожара составила 10 кв.м. С помощью спасательных устройств огнеборцы вывели из здания трех человек. Возгорание потушили за шесть минут, на месте работали 13 специалистов и четыре единицы техники.

По данным регионального управления МЧС, 12% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Еще 6% возгораний были связаны с коротким замыканием электропроводки и аварийным режимом работы электрооборудования.


Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Похожие материалы
За сутки в Свердловской области потушили 56 пожаров, на реке Полевая найден погибший
18 апреля 2026
Человек погиб при пожаре в свердловской деревне Чернобровкина
24 апреля 2026
В Свердловской области за сутки потушили 21 пожар, в Первоуральске спасли шесть человек
19 апреля 2026
В Свердловской области ликвидировали природные пожары
19 апреля 2026

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
