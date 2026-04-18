Человек погиб при пожаре в свердловской деревне Чернобровкина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское управление МЧС сообщает, что в деревне Чернобровкина Белоярского района в прошедшие сутки произошёл пожар, унёсший жизнь одного человека.
Согласно данным из оперативной сводки, пожар произошёл на улице Свердлова: сгорели частный жилой дом и легковой автомобиль. На месте пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни. Площадь пожара составила 104 квадратных метра. С пожаром справились за два часа. В тушении участвовали 13 специалистов МЧС и пять единиц спецтехники.
Всего за минувшие сутки зарегистрировали 13 пожаров.
