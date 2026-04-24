Женщина погибла при пожаре в четырёхквартирном доме в Артёмовском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
МЧС сообщает, что в Артёмовском при пожаре в четырёхквартирном жилом доме на улице Газетной погибла женщина.
Согласно данным из оперативной сводки регионального МЧС, огонь повредил имущество в двух квартирах. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Причину пожара устанавливают дознаватели.
«Возгорание ликвидировано за 49 минут 17 специалистами и четырьмя единицами техники»,
– сказали в МЧС.
