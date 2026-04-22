Беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге, шестерым понадобилась помощь медиков

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом. В результате происшествия здание получило повреждения, погибших нет. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.По словам главы региона, после инцидента за медицинской помощью обратились шесть человек. У большинства пострадавших диагностировали легкое отравление продуктами горения. Одну женщину госпитализировали, остальные отказались от госпитализации. Медики продолжают работать на месте происшествия.Из поврежденного дома эвакуировали 50 человек. Всем жильцам предложили разместиться в пункте временного размещения.После происшествия в Свердловской области ввели режим «КОВЁР». Воздушное пространство закрыто на всех высотах, задействованы системы противовоздушной обороны. В аэропорту «Кольцово» временно ограничили прием и отправку самолетов.В «Антитеррор Урал» напомнили, что запрещено публиковать фото и видео, способные раскрыть информацию о работе ПВО, местах падения беспилотников, повреждениях зданий и других последствиях атаки. Мероприятие для возрастной категории 18+