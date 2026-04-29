Режим «беспилотной опасности» объявляли в Свердловской области утром
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Свердловской области объявляли режим «беспилотной опасности». Соответствующее сообщение публиковал в своих соцсетях губернатор Денис Паслер в 06.26.
Менее чем через час – в 07.05 – глава региона сообщил, что режим «опасности атаки БПЛА» снят. На этом фоне в Кольцово также вводились ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Напомним, вчера утром в Свердловской области тоже объявляли режим «беспилотной опасности», но он длился дольше.
Менее чем через час – в 07.05 – глава региона сообщил, что режим «опасности атаки БПЛА» снят. На этом фоне в Кольцово также вводились ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Напомним, вчера утром в Свердловской области тоже объявляли режим «беспилотной опасности», но он длился дольше. Мероприятие для возрастной категории 18+
25 апреля 2026