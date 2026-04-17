Бывшего главного автобусного инженера екатеринбургского «Гортранса» признали виновным в мошенничестве
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Бывшего главного инженера филиала «Автобусные перевозки» ЕМУП «Гортранс» Андрея Эльзессера признали виновным по части 3 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в крупном размере».
Согласно материалам дела, в августе 2024 года Эльзессер предложил директору ООО «САРС» систематически платить 150 000 рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору ремонта автобусов «НЕФАЗ». Коммерсант согласился и за период с августа 2024 года по январь 2025 года передал «инженеру» наличными в общей сумме 750 000 рублей. На деле же Эльзессер не мог влиять на приёмку работ, поскольку в августе 2024 года был уволен, но об этом он не сообщил контрагенту.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, свою вину экс-инженер не признал, но возместил ущерб в полном объёме.
Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. С учётом времени, которое осуждённый провёл под стражей, сумму снизили до 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
