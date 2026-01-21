Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о смерти 12-летнего ребёнка под окнами екатеринбургской многоэтажке
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что под окнами многоэтажного дома в Академическом районе Екатеринбурга нашли тело 12-летнего ребёнка.
По данным Е1.ru, тело принадлежит девочке. Её нашли возле дома на Семихатова, 6. Очевидцы видели около 09.30 тело, накрытое простыней, и реанимобиль.
По некоторым данным, ребёнок оставил предсмертную записку.
В полиции и СК пока не комментировали трагедию.
В полиции и СК пока не комментировали трагедию.
