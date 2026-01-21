Возрастное ограничение 18+
Под Рефтинским немолодой водитель «Лады» насмерть сбил пожилого пешехода
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Во вторник, 27 января, днём, примерно в 15.00 под Рефтинским произошло смертельное ДТП: 60-летний водитель «Лады Калина» насмерть сбил 76-летнего пешехода.
Пожилой человек скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Известно, что водитель проживет в посёлке Малышева. У него 14 лет стажа вождения, и за этот срок он 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По его словам, он ещё издалека заметил человека, который шёл по обочине, и сбавил скорость, но, когда он поравнялся с ним, пожилой мужчина якобы неожиданно вышел на проезжую часть.
По факту аварии проводится проверка.
«В настоящий момент автоинспекторы анализируют все собранные доказательства. Их работа направлена на объективное и всестороннее установление причин трагедии»,
– заверили в управлении.
