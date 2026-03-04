Предполагаемые убийцы из Большого Истока пытались скрыться в Рязани

«В сети сыщиков уголовного розыска предполагаемые душегубы угодили на территории другого региона нашей страны.

Ночь пятницы 13-го марта стала для фигурантов громкого дела настоящим и самое главное неожиданным кошмаром. Злоумышленники сразу после ЧП спешно ретировались и несколько суток прятались в родных краях. А затем, когда полиция их объявила в розыск, уехали на такси в другой субъект РФ, а чуть позже ещё в один.



В итоге оперуполномоченные вышли на их след и приняли в Рязани, откуда самолётом этапировали в Екатеринбург и поместили под стражу в камеру ИВС ОВД Сысерти. То, что подозреваемых поместили туда, куда и положено в таких криминальных случаях, заслуга группы профессионалов сыскного дела Сысерти, свердловского главка МВД, а также их коллег из Рязани и Москвы. Расследование продолжается силами работников МВД и СКР».

«Один из уличённых доморощенных «гангстеров» в 2020 году привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Голубем мира не назовёшь и его подельника, в послужном списке которого имеется грешок гораздо весомее. В 2024 году он получил судимость за причастность к незаконному обороту наркотических веществ (статья 228 УК РФ). По делу об убийстве в Большом Истоке оба дали признательные показания и якобы раскаялись, сославшись на то, что причиной дикой выходки стало чрезмерное употребление алкоголя».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

