Предполагаемые убийцы из Большого Истока пытались скрыться в Рязани
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Стали известны подробности задержания двух молодых мужчин, подозреваемых в убийстве. Как оказалось, с места преступления в Большом Истоке они успели «добежать» аж до Рязани, где надеялись скрыться от правоохранительных органов и тем самым избежать наказания за содеянное.
О том, сколько хлопот доставили сотрудникам МВД двое беглецов, в свойственной ему яркой, выразительной манере рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых:
Кроме того, полковник Горелых поделился подробностями о личностях самих задержанных:
Оба задержанных по решению суда помещены в СИЗО до 3 мая.
О том, сколько хлопот доставили сотрудникам МВД двое беглецов, в свойственной ему яркой, выразительной манере рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых:
«В сети сыщиков уголовного розыска предполагаемые душегубы угодили на территории другого региона нашей страны.
Ночь пятницы 13-го марта стала для фигурантов громкого дела настоящим и самое главное неожиданным кошмаром. Злоумышленники сразу после ЧП спешно ретировались и несколько суток прятались в родных краях. А затем, когда полиция их объявила в розыск, уехали на такси в другой субъект РФ, а чуть позже ещё в один.
В итоге оперуполномоченные вышли на их след и приняли в Рязани, откуда самолётом этапировали в Екатеринбург и поместили под стражу в камеру ИВС ОВД Сысерти. То, что подозреваемых поместили туда, куда и положено в таких криминальных случаях, заслуга группы профессионалов сыскного дела Сысерти, свердловского главка МВД, а также их коллег из Рязани и Москвы. Расследование продолжается силами работников МВД и СКР».
Ночь пятницы 13-го марта стала для фигурантов громкого дела настоящим и самое главное неожиданным кошмаром. Злоумышленники сразу после ЧП спешно ретировались и несколько суток прятались в родных краях. А затем, когда полиция их объявила в розыск, уехали на такси в другой субъект РФ, а чуть позже ещё в один.
В итоге оперуполномоченные вышли на их след и приняли в Рязани, откуда самолётом этапировали в Екатеринбург и поместили под стражу в камеру ИВС ОВД Сысерти. То, что подозреваемых поместили туда, куда и положено в таких криминальных случаях, заслуга группы профессионалов сыскного дела Сысерти, свердловского главка МВД, а также их коллег из Рязани и Москвы. Расследование продолжается силами работников МВД и СКР».
Кроме того, полковник Горелых поделился подробностями о личностях самих задержанных:
«Один из уличённых доморощенных «гангстеров» в 2020 году привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Голубем мира не назовёшь и его подельника, в послужном списке которого имеется грешок гораздо весомее. В 2024 году он получил судимость за причастность к незаконному обороту наркотических веществ (статья 228 УК РФ). По делу об убийстве в Большом Истоке оба дали признательные показания и якобы раскаялись, сославшись на то, что причиной дикой выходки стало чрезмерное употребление алкоголя».
Оба задержанных по решению суда помещены в СИЗО до 3 мая. Мероприятие для возрастной категории 18+
