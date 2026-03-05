Догхантеров Екатеринбурга не остановили даже сообщения об отравлении людей
Стоп-кадр видео из соцсетей
Заметно увеличилось количество сообщений о замеченных отравляющих веществах, рассыпанных на снегу. Они приходят из разных концов Екатеринбурга и передаются друг другу напуганными владельцами собак.
Только за несколько последних дней сигналы о замеченном «розовом снеге» поступали из Октябрьского и Чкаловского административных районов города, с Эльмаша и из других мест. Как правило, отравляющее вещество выглядит как яркого цвета порошок или вылитая в снег жидкость тоже яркого — розового или красного — цвета. Но бывает, что яд серый и это ещё опасней — на снегу разглядеть его почти невозможно.
Чаще всего догхантеры используют для своего зловредного дела крысиный яд или особые таблетки для лечения туберкулёзных заболеваний. Во многих случаях собаке даже не обязательно съесть отраву — достаточно вдохнуть её испарения. В опасности таких паров на собственном печальном опыте убедились некоторые екатеринбуржцы — в начале месяца люди, пытавшиеся убрать отравленный снег на улице Белинского, оказались в больнице.
Как видим, новости об отравившихся людях и об организованной в связи с этим полицейской проверке, преступников не остановила. Что лишний раз подтверждает — руководствуются они вовсе не «благородным» желанием избавить улицы города от бродячих собак, а садистскими наклонностями, которые они удовлетворяют столь подлым, трусливым и общественно опасным способом.
