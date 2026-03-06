Учебный год в УрФУ начнётся в гибридном формате
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Учебный год в УрФУ начнется 1 сентября, но в связи с проведением Международного фестиваля молодёжи до середины октября занятия будут проходить в гибридном формате, сочетая очное и дистанционное обучение. Об этом сообщила пресс-служба университета.
Ранее планировалось, что Международный фестиваль молодёжи-2026 пройдёт в Красноярске. Однако губернатор края попросил администрацию президента отложить фестиваль в его городе, так как город активно готовится к празднованию 400-летия и масштабным ремонтным работам. Позже Путин подписал указ о проведении фестиваля в Екатеринбурге. Мероприятие для возрастной категории 18+
Кроме того, Уральский федеральный университет участвует в разработке концепции фестиваля и готовит пакет предложений по наполнению его содержательной программы. В частности, речь идет о мероприятиях для молодых ученых, развитии международного сотрудничества и обмене на площадке МФМ лучшими практиками по взаимодействию с молодежью,
— рассказал ректор вуза Илья Обабков
