В Красноуфимске при пожаре в жилом доме обнаружили погибшего

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки на территории Свердловской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 12 пожаров, шесть из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.В Красноуфимске на улице Маяковского огонь повредил потолок, стены и домашнее имущество в квартире муниципального пяти квартирного жилого дома. Площадь пожара составила 20 кв. м. Во время тушения спасатели обнаружили погибшего. Возгорание ликвидировали за 21 минуту, на месте работали 15 огнеборцев и четыре единицы техники.Еще один пожар произошел в Артемовском на улице Говырена. В подъезде на первом этаже муниципального пятиэтажного дома огнем был поврежден электрощит. Площадь возгорания составила 1 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения вывели из здания трех человек. Пожар потушили за 4 минуты, в ликвидации участвовали девять огнеборцев и две единицы техники.По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, короткое замыкание стало причиной пожаров в 16% случаев. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а также неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц зафиксированы в 8% случаев. Еще 8% возгораний произошли из-за неисправности узлов и механизмов транспортных средств. Мероприятие для возрастной категории 18+