Управляющую компанию екатеринбургского бизнесмена лишили права управления более 500 челябинских домов
Кроме того, Виктора Старокожева банкротит свердловская ИФНС
Фото: СУ СК по Челябинской области
Управляющую компанию екатеринбургского бизнесмена Виктора Старокожева лишили права управления более 500 домов в Челябинской области.
На управляющие компании, связанные с семьёй Старокожевых, жители Екатеринбурга жалуются уже более десяти лет. Жалобы в полицию и департамент Госжилстройнадзора были связаны не только с некачественным управлениям домами, но с подделкой протоколов общих собраний, благодаря которым компании Старокожевых получали в управление сотни домов. Однако правоохранительные органы в Екатеринбурге многократно выносили отказы в возбуждении уголовных дел. В 2018 году на Старокожева всё-таки возбудили уголовное дело — как тогда установило следствие, с июня 2015 года по декабрь 2016 года подделка протоколов общих собраний позволила компании ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» получить право управления 111 многоквартирными домами. Однако это дело закрыли спустя три года и вины Виктора Старокожева не установили.
Обвиняемым Старокожев стал, когда за дело взялись силовики из соседней Челябинской области — в августе этого года они приехали в Екатеринбург и провели обыски и выемки в офисе его управляющей компании на улице Лукиных. Самого Старокожева задержали и доставили в Челябинск, но Центральный райсуд Челябинска отказал следователю в помещении коммунального бизнесмена в СИЗО, и отправил его в Екатеринбург под домашний арест.
В конце прошлой недели екатеринбургский «Водоканал» расторг договоры с двумя связанными со Старокожевым компаниями, из-за чего жители нескольких сотен домов в Екатеринбурге перейдут на прямые расчёты с поставщиком ресурсов.
Кроме того, межрайонная инспекция федеральной налоговой службы по Свердловской области подала иск о признании Виктора Старокожева банкротом. Заявление рассматривается в арбитражном суде Свердловской области, сумма исковых требований — 3,8 млн рублей, которые сложились из задолженности по налогам, штрафам и пеням.
«Принято решение об исключении с 14.10.2025 из реестра лицензии всех 546 многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО "УКИКО" в Челябинской области»,
— сообщили в прокуратуре Челябинской области.
«Прокурорами городов Челябинска, Коркино, Златоуста, Карталинским городским прокурором приняты меры к отмене результатов проведённых конкурсов»,
— добавили в ведомстве.
Фрагмент определения арбитражного суда Свердловской области по банкротному делу Виктора Старокожева
