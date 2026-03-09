Власти Свердловской области сообщили об усилении подготовки к весеннему паводку
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области усиливают подготовку к весеннему паводку на фоне резкого потепления. О проводимых мерах сообщил губернатор Денис Паслер в телеграм-канале.
По его словам, специалисты ежедневно контролируют территории, которые могут оказаться в зоне подтопления. Мониторинг ведется на участках, потенциально подверженных паводковым явлениям.
В ближайшее время на ряде рек планируют провести взрывные работы. Они направлены на предотвращение ледовых заторов и возможного подтопления жилых территорий.
Денис Паслер также сообщил в телеграм-канале, что главам муниципалитетов поручено совместно с министерством природных ресурсов и экологии информировать жителей о возможных изменениях паводковой обстановки. В населенных пунктах, которые во время паводка могут оказаться отрезанными водой, сформированы запасы продуктов и лекарств.
В прошлом году в Свердловской области был ограничен проезд к 19 населённым пунктам из-за паводка.
В прошлом году в Свердловской области был ограничен проезд к 19 населённым пунктам из-за паводка.
