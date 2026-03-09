Возрастное ограничение 18+

Власти Свердловской области сообщили об усилении подготовки к весеннему паводку

12.12 Суббота, 14 марта 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области усиливают подготовку к весеннему паводку на фоне резкого потепления. О проводимых мерах сообщил губернатор Денис Паслер в телеграм-канале.

По его словам, специалисты ежедневно контролируют территории, которые могут оказаться в зоне подтопления. Мониторинг ведется на участках, потенциально подверженных паводковым явлениям.

В ближайшее время на ряде рек планируют провести взрывные работы. Они направлены на предотвращение ледовых заторов и возможного подтопления жилых территорий.

Денис Паслер также сообщил в телеграм-канале, что главам муниципалитетов поручено совместно с министерством природных ресурсов и экологии информировать жителей о возможных изменениях паводковой обстановки. В населенных пунктах, которые во время паводка могут оказаться отрезанными водой, сформированы запасы продуктов и лекарств.

В прошлом году в Свердловской области был ограничен проезд к 19 населённым пунктам из-за паводка.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Паслер связал снижение числа ДТП в Свердловской области с ремонтом дорог
09 марта 2026
В Свердловской области будут возвращать к жизни плодородные земли
05 марта 2026
В Свердловской области решили возвращать земли в сельхозоборот
05 марта 2026
На севере Свердловской области начали ремонт путепровода и мостов
10 марта 2026

Оставить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Поставленное год назад под госохрану здание в Екатеринбурге пытаются лишить охранного статуса

Владеющее памятником госучреждение ищет экспертов, готовых дать нужное заключение
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:12 Власти Свердловской области сообщили об усилении подготовки к весеннему паводку
11:15 В Красноуфимске при пожаре в жилом доме обнаружили погибшего
21:06 Предполагаемые убийцы из Большого Истока пытались скрыться в Рязани
20:43 Третий фестиваль уральской драматургии «ФУД» будет посвящён Коляде
19:48 Догхантеров Екатеринбурга не остановили даже сообщения об отравлении людей
19:20 Как сохранить историю района в эпоху перемен предлагает «Клуб друзей Уралмаша»
19:02 Екатеринбург получит миллиард на новые трамваи и метро
17:25 Потепление до +10°C прогнозируют в Свердловской области
16:42 Свердловская прокуратура утвердила уголовные дела о мошенничестве на 52,5 млн рублей при закупке извести
16:15 СПК оштрафовали за сошедший с путей вагон в Серове
15:22 СК подтвердил задержание подозреваемых в убийстве в Большом Истоке
14:55 Свердловский омбудсмен Мерзлякова заявила о росте доверия к судам
14:34 В Верхотурье из-за снега обвалилась крыша четырёхквартирного дома
14:19 В Екатеринбурге начали использовать роботизированный экзоскелет для реабилитации пациентов
14:09 Дело устроившего резню на Химмаше экс-директора «Монетки» начали рассматривать в Екатеринбурге
13:24 В Свердловской области ищут волонтёров для сбора голосов за объекты благоустройства
13:04 СМИ сообщают об очередях на лифт в екатеринбургском ЖК
12:48 Двух сотрудников ЧОПа будут судить за убийство покупателя в Екатеринбурге
11:32 В Екатеринбурге с 16 марта начнётся запись в городские детские лагеря
11:12 Свердловская ГИБДД напомнила о правилах замены водительских прав
10:03 СМИ сообщают о задержании подозреваемых в убийстве парня в Большом Истоке
09:41 Прятавшего от налоговой миллионы гендиректора екатеринбургской фирмы оштрафовали
21:10 Администрацию Нижнего Тагила оштрафовали за невыполнение пожарных предписаний
20:20 На федеральных трассах Свердловской области начались противопаводковые работы
20:08 В библиотеке УрГАХУ презентуют «Атлас индустриального наследия»
19:32 Транспортная прокуратура проверяет задержку рейса «Уральских авиалиний» из Стамбула
Все новости Свердловской области
Все новости России и мира
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK