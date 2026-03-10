Как сохранить историю района в эпоху перемен предлагает «Клуб друзей Уралмаша»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ближайший понедельник, 16 марта, жителей Екатеринбурга приглашают на открытую встречу «Клуба друзей Уралмаша». Она будет посвящена вопросам сохранения культурного и исторического наследия жилого района.Как отмечают в «Клубе друзей Уралмаша», данная территория Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга развивается и меняется стремительными темпами. Есть риск, что в этой динамике потеряется особая атмосфера Уралмаша, его связь с прошлым. Участники встречи попытаются найти ответ на вопрос, как среди новых построек, растущих как грибы после дождика, уберечь подлинную историю завода и всего района.Организаторы предлагают обсудить, что уже удалось сделать неравнодушным горожанам и общественным организациям для защиты памяти места. Ключевым спикером мероприятия выступит Ольга Беляева — сооснователь клуба, известный исследователь Уралмаша и член Президиума Совета Свердловского отделения ВООПИК. Она поделится практическим опытом взаимодействия с органами власти в вопросах защиты объектов наследия. Слушатели узнают, где местные инициативы находят поддержку и как выстраивать конструктивный диалог с официальными структурами.Встреча запланирована на 18.00 и пройдёт по адресу: улица Культуры, дом 3, на втором этаже Екатеринбургской академии современного искусства. Под мероприятие выделена аудитория №206. Мероприятие для возрастной категории 18+