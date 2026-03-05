Жительницу Новой Ляли отправили в колонию за долг по алиментам на шестерых детей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Верхотурский районный суд признал 41-летнюю жительницу Новой Ляли Ирину Редькину виновной в неоднократной неуплате алиментов на содержание детей. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.Суд установил, что в июне 2022 года Редькину ограничили в родительских правах и обязали выплачивать алименты на содержание шестерых детей, трех дочерей и трех сыновей. Размер выплат составлял половину всех видов заработка ежемесячно, начиная с июля 2022 года и до достижения детьми совершеннолетия. В отношении женщины было возбуждено исполнительное производство.Несмотря на решение суда и предупреждения судебных приставов, женщина уклонялась от выплат. В 2023 году ее уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Тогда ей назначили 80 часов обязательных работ, однако наказание она не отбыла.Как установил суд, с апреля по август 2025 года женщина более двух месяцев подряд не перечисляла средства на содержание детей. Только за март, апрель и май 2025 года образовалась задолженность в размере 147221 рубля. Общий долг по алиментам к моменту рассмотрения дела превысил 1 млн 52 тыс. рублей.При ознакомлении с материалами уголовного дела Редькина подала ходатайство о постановлении приговора в особом порядке и полностью признала свою вину. Суд назначил ей 3 месяца лишения свободы. С учетом частичного сложения наказания с предыдущим приговором Верхотурского районного суда от августа 2025 года окончательный срок составил 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В зале суда женщину взяли под стражу.Адвокат осужденной подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, однако апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Мероприятие для возрастной категории 18+