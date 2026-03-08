Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге предложили расширить запретные зоны для электросамокатов
Перед началом сезона кикшеринга в уральском вузе провели круглый стол
Фото предоставлены организаторами круглого стола
В Уральском государственном юридическом университете имени Владимира Яковлева прошёл круглый стол, посвящённый регулированию средств индивидуальной мобильности в Свердловской области. В обсуждении участвовали депутаты областного Заксобрания и городской думы Екатеринбурга, представители других российских городов, сотрудники Госавтоинспекции и учёные.
Одна из главных тем, озвученных на встрече – рост аварийности с участием электросамокатов и других СИМ. Как сообщил заместитель начальника отдела исполнения административного законодательства управления ГАИ ГУ МВД России по Свердловской области Николай Вышегородцев, по итогам 2025 года в регионе произошло 152 ДТП с участием таких средств передвижения. В этих авариях погибли пять человек, 151 человек получил травмы.
По его словам, заметную долю в этой статистике составляют происшествия с участием подростков. «40% ДТП произошли с участием несовершеннолетних лиц, и 20% из них – по вине лиц, не достигших 18 лет», – сказал Вышегородцев.
Николай Вышегородцев. Фото предоставлено организаторами круглого стола
Заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов заявил, что для Екатеринбурга ключевым решением может стать прямой запрет СИМ в тех местах, где для их использования нет подходящей инфраструктуры.
«Совсем скоро начнётся сезон, и на улицы города вернутся самокаты. Поэтому важно уже сейчас найти пути решения, чтобы пешеходы чувствовали себя в безопасности. На мой взгляд, самым верным станет запрет самокатов там, где для них не создано специальной инфраструктуры. Также важно, чтобы операторы кикшеринга несли ответственность в случае нарушения ими правил соглашения, подписанного с администрацией города, либо при возникновении ДТП с принадлежащими им самокатами. Хочу отметить, что администрация города Екатеринбурга вместе с городской думой начали движение в нужном направлении»,
— сказал Алексей Свалов.
В прошлом сезоне нарушения, по оценке Свалова, фиксировались не раз – от неправильного размещения самокатов до езды по зонам, где это запрещено. По словам депутата, под общественным давлением сервисам проката всё же придётся перестать игнорировать эти правила.
Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий, в свою очередь, выступила за расширение территорий, где движение самокатов должно быть ограничено. В первую очередь, по её словам, речь идёт об историческом центре города.
Председатель Екатеринбургской гордумы Анна Гурарий. Фото предоставлено организаторами круглого стола
Гурарий отметила, что в думу поступает много обращений от жителей, и именно запрос на безопасность пешеходов сейчас выходит на первый план. Она считает, что список общественных и парковых пространств, где самокатам не место, должен стать шире. В качестве одного из примеров председатель думы предложила обсудить ограничения на улице Вайнера, которую назвала основной пешеходной артерией Екатеринбурга.
Ещё одна мера, которую она считает необходимой, – авторизация пользователей самокатов через портал Госуслуг по аналогии с московской системой Mos ID. По её мнению, это позволило бы быстрее устанавливать нарушителей правил дорожного движения и участников аварий с СИМ.
Чтобы показать, как с этой проблемой пытаются работать в других городах, на круглый стол пригласили заместителя главы Челябинска по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрия Агеева. Он заявил, что нарушения со стороны пользователей СИМ стали общей проблемой для многих городов, но инструменты реагирования у муниципалитетов и регионов всё же есть.
По словам Агеева, в Челябинске для этого подготовили дорожную карту, подписали соглашение между администрацией и операторами и прописали конкретные обязательства сторон. Кроме того, там создали информационную систему, которая позволяет отслеживать перемещение всех самокатов, а также специальное подразделение, следящее за нарушениями в режиме онлайн.
замглавы Челябинска по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. Фото предоставлено организаторами круглого стола
Как пояснил чиновник, система позволяет видеть, когда самокат заезжает в зону запрета или оказывается припаркован в неположенном месте. Для операторов, по его словам, в таких случаях предусмотрены штрафы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
