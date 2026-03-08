В Екатеринбурге предложили расширить запретные зоны для электросамокатов

Николай Вышегородцев.





— сказал Алексей Свалов. «Совсем скоро начнётся сезон, и на улицы города вернутся самокаты. Поэтому важно уже сейчас найти пути решения, чтобы пешеходы чувствовали себя в безопасности. На мой взгляд, самым верным станет запрет самокатов там, где для них не создано специальной инфраструктуры. Также важно, чтобы операторы кикшеринга несли ответственность в случае нарушения ими правил соглашения, подписанного с администрацией города, либо при возникновении ДТП с принадлежащими им самокатами. Хочу отметить, что администрация города Екатеринбурга вместе с городской думой начали движение в нужном направлении»,

Председатель Екатеринбургской гордумы Анна Гурарий.

замглавы Челябинска по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.

В Уральском государственном юридическом университете имени Владимира Яковлева прошёл круглый стол, посвящённый регулированию средств индивидуальной мобильности в Свердловской области. В обсуждении участвовали депутаты областного Заксобрания и городской думы Екатеринбурга, представители других российских городов, сотрудники Госавтоинспекции и учёные.Одна из главных тем, озвученных на встрече – рост аварийности с участием электросамокатов и других СИМ. Как сообщил заместитель начальника отдела исполнения административного законодательства управления ГАИ ГУ МВД России по Свердловской области Николай Вышегородцев, по итогам 2025 года в регионе произошло 152 ДТП с участием таких средств передвижения. В этих авариях погибли пять человек, 151 человек получил травмы.По его словам, заметную долю в этой статистике составляют происшествия с участием подростков. «40% ДТП произошли с участием несовершеннолетних лиц, и 20% из них – по вине лиц, не достигших 18 лет», – сказал Вышегородцев.Заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов заявил, что для Екатеринбурга ключевым решением может стать прямой запрет СИМ в тех местах, где для их использования нет подходящей инфраструктуры.В прошлом сезоне нарушения, по оценке Свалова, фиксировались не раз – от неправильного размещения самокатов до езды по зонам, где это запрещено. По словам депутата, под общественным давлением сервисам проката всё же придётся перестать игнорировать эти правила.Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий, в свою очередь, выступила за расширение территорий, где движение самокатов должно быть ограничено. В первую очередь, по её словам, речь идёт об историческом центре города.Гурарий отметила, что в думу поступает много обращений от жителей, и именно запрос на безопасность пешеходов сейчас выходит на первый план. Она считает, что список общественных и парковых пространств, где самокатам не место, должен стать шире. В качестве одного из примеров председатель думы предложила обсудить ограничения на улице Вайнера, которую назвала основной пешеходной артерией Екатеринбурга.Ещё одна мера, которую она считает необходимой, – авторизация пользователей самокатов через портал Госуслуг по аналогии с московской системой Mos ID. По её мнению, это позволило бы быстрее устанавливать нарушителей правил дорожного движения и участников аварий с СИМ.Чтобы показать, как с этой проблемой пытаются работать в других городах, на круглый стол пригласили заместителя главы Челябинска по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрия Агеева. Он заявил, что нарушения со стороны пользователей СИМ стали общей проблемой для многих городов, но инструменты реагирования у муниципалитетов и регионов всё же есть.По словам Агеева, в Челябинске для этого подготовили дорожную карту, подписали соглашение между администрацией и операторами и прописали конкретные обязательства сторон. Кроме того, там создали информационную систему, которая позволяет отслеживать перемещение всех самокатов, а также специальное подразделение, следящее за нарушениями в режиме онлайн.Как пояснил чиновник, система позволяет видеть, когда самокат заезжает в зону запрета или оказывается припаркован в неположенном месте. Для операторов, по его словам, в таких случаях предусмотрены штрафы. Мероприятие для возрастной категории 18+