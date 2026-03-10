Третий фестиваль уральской драматургии «ФУД» будет посвящён Коляде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В связи с печальной утратой Екатеринбургом ведущего своего театрального деятеля, организаторы Фестиваля уральской драматургии решили посвятить его в этом году памяти Николая Коляды.Нынешний Фестиваль уральской драматургии — третий по счёту. Как и в предыдущие годы, основу его программы будут составлять читки пьес авторов, родившихся и проживающих на Урале. В новой подборке драматургических текстов будут преобладать произведения Николая Коляды. А каждый день форума станет отдельным посвящением от режиссёров, артистов и зрителей, чьё творчество было вдохновлено методами ушедшего совсем недавно творца.Первый день фестиваля — 26 марта — будет выделен резидентам театральной платформы «Самоцвет: Театр». В этот вечер прозвучат пьесы «Дурака кусок» и «Игра в фанты» самого Коляды, а также произведение Василия Сигарева «Агасфер». Второй день фестиваля, намеченный на 2 апреля, посвятят музыкантам — артисты музыкального жанра представят своё видение драматургии. Зрителям покажут «Полонез Огинского» Николая Коляды, а также обещают премьеру — пьесу Александра Смирнова «Рыжий — Тягунов: 8 марта Титова». Завершит программу этого дня произведение Марии Бердинских «Уэлькаль». Третий фестивальный день — 8 апреля — будет полностью предоставлен студентам — они представят тексты своего мастера с его режиссёрского курса.Финальной точкой фестиваля станет вечер 12 апреля, когда на сцену выйдут артисты «Коляда-театра». Они исполнят монологи Николая Коляды, среди которых «Пишмашка», «Сумасшедший трамвай», «Родимое пятно» и «Царевна-Лебедь».По традиции фестиваля зрители смогут проголосовать за лучшую читку каждого дня, а режиссёры-победители получат специальные призы.Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено, и советуют приобретать билеты заранее. Возрастной ценз мероприятия: 18+. Местом проведения станет бар «Самоцвет» на улице Малышева. Мероприятие для возрастной категории 18+