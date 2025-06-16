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СК присоединился к расследованию случая с падением ребёнка в выгребную яму в Верхотурье
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет присоединился к расследованию инцидента в Верхотурье, где 12-летний ребёнок провалился в выгребную яму.
По данным СК, несчастный случай произошёл с девочкой. Сообщается, что всю необходимую медицинскую помощь ей оказали.
Ранее в прокуратуре заявили, что обслуживанием ямы должна заниматься ООО «УКиКО».
По данным СК, несчастный случай произошёл с девочкой. Сообщается, что всю необходимую медицинскую помощь ей оказали.
«Верхотурским межрайонным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки на предмет наличия в данной ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного статьей 293 УК РФ – "халатность"»,
– сказали в СКР по Свердловской области.
Ранее в прокуратуре заявили, что обслуживанием ямы должна заниматься ООО «УКиКО».
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