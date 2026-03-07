Екатеринбургская компания продавала овощные семена вне госреестра

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили семена овощных культур, которые не внесены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.Проверка прошла 13 марта на интернет-площадке, где реализуется продукция для садоводов и фермеров. Как сообщили в ведомстве, инспекторы проконтролировали 222 сорта и гибрида овощных культур. Их через маркетплейс продаёт екатеринбургская компания ООО «Трансторг».По данным Россельхознадзора, предприятие реализовывало 50 сортов и гибридов пакетированных семян, не включённых в государственный реестр. Речь идёт о семенах таких культур, как картофель, огурец, сладкий перец, томат, морковь, кукуруза, репчатый лук, свёкла и горох.По итогам контрольного мероприятия компании выдали предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Организации рекомендовали принять меры для соблюдения законодательства России в сфере семеноводства при продаже семян сельскохозяйственных растений. Мероприятие для возрастной категории 18+