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В Верхотурье 12-летний ребёнок провалился в выгребную яму
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верхотурье 12-летний ребёнок упал в выгребную яму, находящуюся на территории многоквартирного жилого дома. Сообщается, что речь идёт о яме глубиной три метра.
По данным прокуратуры Свердловской области, инцидент произошёл 11 июня 2025 года около 20 часов 30 минут.
К счастью, на помощь к ребёнку тут же подоспели мама и соседи. Вместе они смогли вытащить его.
В прокуратура сообщают, что обслуживание общедомового имущества, в том числе выгребных ям, с августа 2024 года выходит в компетенцию ООО «УКиКО». Теперь надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению требований федерального законодательства в части содержания иущества дома, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
По данным прокуратуры Свердловской области, инцидент произошёл 11 июня 2025 года около 20 часов 30 минут.
«По предварительной информации, 12-летний ребёнок, находясь на дворовой территории, провалился в выгребную яму размером метра на метр и глубиной 3 метра, наполненную канализационными водами»,
– рассказали в ведомстве.
К счастью, на помощь к ребёнку тут же подоспели мама и соседи. Вместе они смогли вытащить его.
В прокуратура сообщают, что обслуживание общедомового имущества, в том числе выгребных ям, с августа 2024 года выходит в компетенцию ООО «УКиКО». Теперь надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению требований федерального законодательства в части содержания иущества дома, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
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