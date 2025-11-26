Упавший в Нижнем Тагиле подросток облегчит казну коммерсантов на 300 тысяч рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле закончился суд по делу о падении подростка на входе в магазин «Магнит». По решению судьи, владельцы торговой точки должны выплатить мальчику существенную компенсацию.Падение 14-летнего мальчика произошло год назад, в декабре. Он поскользнулся неподалёку от входа в один из нижнетагильских магазинов, относящихся к торговой сети «Магнит». В результате падения подросток получил серьёзную травму ноги и был вынужден обратиться за медицинской помощью.Врачи провели успешную операцию, однако восстановительный период оказался долгим и болезненным. В результате травмы юноша пропустил много школьных занятий и долгое время не мог заниматься спортом. Все это тяжело отразилось на его физическом и психологическом состоянии.Мать пострадавшего подала иск в Тагилстроевский районный суд в интересах сына. Она требовала взыскать с владельца магазина компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, а также расходы на адвоката. В процессе участвовали несколько ответчиков: управляющая компания дома, администрация города, ПАО «Магнит» и АО «Тандер». Представитель АО «Тандер» иск не признал, утверждая, что ответственность лежит на других лицах. Он настаивал, что содержание прилегающей территории должны обеспечивать либо собственники помещения магазина, либо управляющая компания.В ходе судебного разбирательства выяснилось, что помещения пристроенного торгового центра не входят в зону ответственности управляющей компании. Изучив все материалы, суд пришёл к выводу, что ответственность за содержание прилегающей территории и безопасность посетителей лежит на АО «Тандер». Судья постановил взыскать с компании компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Также с ответчика взыскан штраф в 100 тысяч рублей и судебные расходы в 22 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма взыскания составила 322 тысячи рублей.Решение суда пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в установленном порядке.