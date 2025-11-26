Возрастное ограничение 18+
Упавший в Нижнем Тагиле подросток облегчит казну коммерсантов на 300 тысяч рублей
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Нижнем Тагиле закончился суд по делу о падении подростка на входе в магазин «Магнит». По решению судьи, владельцы торговой точки должны выплатить мальчику существенную компенсацию.
Падение 14-летнего мальчика произошло год назад, в декабре. Он поскользнулся неподалёку от входа в один из нижнетагильских магазинов, относящихся к торговой сети «Магнит». В результате падения подросток получил серьёзную травму ноги и был вынужден обратиться за медицинской помощью.
Врачи провели успешную операцию, однако восстановительный период оказался долгим и болезненным. В результате травмы юноша пропустил много школьных занятий и долгое время не мог заниматься спортом. Все это тяжело отразилось на его физическом и психологическом состоянии.
Мать пострадавшего подала иск в Тагилстроевский районный суд в интересах сына. Она требовала взыскать с владельца магазина компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, а также расходы на адвоката. В процессе участвовали несколько ответчиков: управляющая компания дома, администрация города, ПАО «Магнит» и АО «Тандер». Представитель АО «Тандер» иск не признал, утверждая, что ответственность лежит на других лицах. Он настаивал, что содержание прилегающей территории должны обеспечивать либо собственники помещения магазина, либо управляющая компания.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что помещения пристроенного торгового центра не входят в зону ответственности управляющей компании. Изучив все материалы, суд пришёл к выводу, что ответственность за содержание прилегающей территории и безопасность посетителей лежит на АО «Тандер». Судья постановил взыскать с компании компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Также с ответчика взыскан штраф в 100 тысяч рублей и судебные расходы в 22 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма взыскания составила 322 тысячи рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в установленном порядке.
Падение 14-летнего мальчика произошло год назад, в декабре. Он поскользнулся неподалёку от входа в один из нижнетагильских магазинов, относящихся к торговой сети «Магнит». В результате падения подросток получил серьёзную травму ноги и был вынужден обратиться за медицинской помощью.
Врачи провели успешную операцию, однако восстановительный период оказался долгим и болезненным. В результате травмы юноша пропустил много школьных занятий и долгое время не мог заниматься спортом. Все это тяжело отразилось на его физическом и психологическом состоянии.
Мать пострадавшего подала иск в Тагилстроевский районный суд в интересах сына. Она требовала взыскать с владельца магазина компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, а также расходы на адвоката. В процессе участвовали несколько ответчиков: управляющая компания дома, администрация города, ПАО «Магнит» и АО «Тандер». Представитель АО «Тандер» иск не признал, утверждая, что ответственность лежит на других лицах. Он настаивал, что содержание прилегающей территории должны обеспечивать либо собственники помещения магазина, либо управляющая компания.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что помещения пристроенного торгового центра не входят в зону ответственности управляющей компании. Изучив все материалы, суд пришёл к выводу, что ответственность за содержание прилегающей территории и безопасность посетителей лежит на АО «Тандер». Судья постановил взыскать с компании компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Также с ответчика взыскан штраф в 100 тысяч рублей и судебные расходы в 22 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма взыскания составила 322 тысячи рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в установленном порядке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Краснотурьинске Lada XRAY сбила 15-летнего подростка
20 ноября 2025
20 ноября 2025
В Екатеринбурге за жестокое убийство трёхлетнего сына будут судить мать из Новоуральска
27 ноября 2025
27 ноября 2025