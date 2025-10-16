Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о массовом отравлении в школе №178
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге вынесли приговор заведующей производством ООО «Глобусресурс», которая организует питание для школы №178. В апреле этого года там отравились дети.
Орджоникидзевский районный суд признал её виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ) и назначил ей в качестве наказания 9 месяцев ограничения свободы, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Напомним, в школе отравилось 24 ученика и 5 сотрудников столовой. Тогда специалисты Роспотребнадзора нашли в столовой множество нарушений, также у Россельхознадзора возникли вопросы к продукции, которая использовалась на кухне, из-за отсутствия каких-либо документов.
