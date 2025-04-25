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«Глобусресурс» уличили в поставке животноводческой продукции без документов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило, что ООО «Глобусресурс», поставлявший питание в екатеринбургскую школу №178, в которой отравились дети, использовал животноводческую продукцию без ветеринарных сопроводительных документов.
Всего эта продукция поставлялась в адреса 13 школу, рассказали в управлении.
В связи с этим в понедельник, 28 апреля, поставщику школьного питания было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
В управлении Россельхознадзора также добавили, что после согласования с прокуратурой будет проведено контрольно-надзорное мероприятие в отношении поставщика.
Напомним, после массового отравления среди учеников школы было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил, а вчера работу предприятия приостановили на 85 суток.
Всего эта продукция поставлялась в адреса 13 школу, рассказали в управлении.
«В апреле 2025 года управлением при помощи компонента "Меркурий" установлено, что в адреса 13 школ Екатеринбурга поступает животноводческая продукция без ветеринарных сопроводительных документов. Установить качество и безопасность продукции, предназначенной для питания детей, не представляется возможным»,
– говорится в сообщении ведомства.
В связи с этим в понедельник, 28 апреля, поставщику школьного питания было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
В управлении Россельхознадзора также добавили, что после согласования с прокуратурой будет проведено контрольно-надзорное мероприятие в отношении поставщика.
Напомним, после массового отравления среди учеников школы было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил, а вчера работу предприятия приостановили на 85 суток.
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