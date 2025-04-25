«Глобусресурс» уличили в поставке животноводческой продукции без документов

– говорится в сообщении ведомства.

«В апреле 2025 года управлением при помощи компонента "Меркурий" установлено, что в адреса 13 школ Екатеринбурга поступает животноводческая продукция без ветеринарных сопроводительных документов. Установить качество и безопасность продукции, предназначенной для питания детей, не представляется возможным»,