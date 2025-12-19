Возрастное ограничение 18+
«Уралуправтодор» призывает отказаться от дальних поездок на машине из-за морозов в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Уралуправтодор» призывает жителей Свердловской области отказаться от дальних поездок на личном транспорте из-за аномально холодной погоды.
Водители, которые попали в трудную ситуацию на дороге, могут звонить в «Уралуправтодор» по номеру 8-800-200-63-06.
Ранее синоптики предупреждали о понижении температуры воздуха в Свердловской области до -42°C.
«Столбик термометра опускается до критических отметок, что повышает риск возникновения неисправностей автомобиля в пути. Мы рекомендуем при возможности выбирать для передвижения железнодорожный транспорт – это безопаснее в текущих погодных условиях»,
– говорится в сообщении организации.
