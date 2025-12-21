Возрастное ограничение 18+
В правительстве Свердловской области прошло последнее заседание года
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге состоялось итоговое в 2025 году заседание правительства Свердловской области. На повестке дня было 58 вопросов, касавшихся выполнения социальных обязательств перед жителями региона. Участники заседания подвели итоги исполнения государственных и региональных программ, а также определили приоритеты на будущее.
Как пишет в своём телеграм-канале губернатор области Денис Паслер, значительная часть решений на будущий год была направлена на поддержку здравоохранения. В рамках перераспределения средств почти 19 миллионов рублей перечислят на обеспечение паллиативных больных медицинскими изделиями для домашнего использования. Отдельно 10 миллионов рублей выделят на приобретение систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей с диабетом, что позволит охватить почти две тысячи юных уральцев.
Большое внимание уделили развитию детского отдыха в рамках проекта «Уральские каникулы». Со следующего года начнётся модернизация инфраструктуры свердловских лагерей. Планируется установка быстровозводимых медицинских пунктов, строительство палаточных лагерей-спутников и каркасных бассейнов. Особое внимание уделят детям с ограниченными возможностями здоровья, для которых будет предоставлено не менее четырёх тысяч мест.
Продолжится капитальный ремонт в школах региона. Уже завершены работы в двух образовательных учреждениях в Екатеринбурге и Рефтинском. В Сухом Логу в двух школах идёт завершающий этап по сборке новой мебели. Ремонт школы в Камышлове будет продолжен в 2026 году.
Существенные средства направят на улучшение экологической инфраструктуры. В посёлке Белоярский в следующем году стартует второй этап реконструкции очистных сооружений. Общий объём финансирования этого важного проекта, которого жители ждали более десяти лет, составляет почти 850 миллионов рублей.
