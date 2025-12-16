Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле за кражу товаров будут судить сотрудницу ПВЗ
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле будут судить 20-летнюю местную жительницу, обвиняемую в хищении товаров в пункте выдачи заказов по статье 158 УК РФ (кража).
По версии следствия, в сентябре 2024 обвиняемая, будучи сотрудником ПВЗ, заказала бижутерию, смартфоны, одежду и косметику на 70,4 тысячи рублей и забрала себе, оформив при этом возврат по всем товарам.
Свою вину девушка признала полностью, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
