Прокуратура передумала обжаловать приговор осуждённому за взятку экс-полицейскому-дяде экс-редактора Ura.ru
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура отозвала жалобу на приговор осуждённому по коррупционной статье Андрею Карпову, бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 и дяде экс-редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, от которого, по версии следствия, он получил взятку. Об сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
Напомним, экс-сотруднику полиции, уволенному из органов на фоне возбуждённого дела, изначально грозило до 14 лет колонии. Однако он заключил сделку со следствием и дал показания против Дениса Аллаярова. Согласно материалам дела. Карпов передавал своему племяннику оперативные сводки для публикации новостей. За это с мая 2024 по март 2025 года он получил от племянника на свою карту и карты общих родственников 120 тысяч рублей, убеждено следствие.
В качестве наказания суд избрал для экс-полицейского условное лишение свободы на 4 года и испытательный срок тоже на 4 года. Также ему назначили запрет на должности в госорганах на срок 3 года, штраф 120 тысяч рублей (сумма взятки) и лишили звания старшего лейтенанта полиции.
«Ведомство удовлетворил приговор об условном сроке и штрафе в размере взятки, хотя на суде гособвинитель требовал реального лишения свободы для экс-полицейского и штрафа в 600000»,
– отмечает ЕАН.
