Жителя Туринска приговорили к трём годам колонии за пощечину полицейскому

11.48 Четверг, 25 декабря 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Туринске к лишению свободы приговорили 43-летнего местного жителя за то, что он ударил полицейского по лицу.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчину признали виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья).

Согласно материалам дела, 28 октября 2024 года мужчину в состоянии опьянения доставили в ОМВД России «Туринский», чтобы проверить его на причастность к кражам в местных магазинах, но он вскоре решил уйти из дежурной части. Один из сотрудников запретил ему покидать отделение полиции и получил пощечину.

«Полицейский потребовал прекратить противоправное поведение, однако обвиняемый законные требования проигнорировал. Осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, а также, что перед ним представитель власти, находящийся при исполнении своих должностных обязанностей, осуждённый нанёс один удар ладонью правой руки в область лица полицейского, причинив последнему физическую боль»,

– рассказали в прокуратуре.


Свою вину мужчина признал частично. Суд в качестве наказания назначил ему 3 года 2 месяца исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
