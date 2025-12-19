Возрастное ограничение 18+
Жителя Туринска приговорили к трём годам колонии за пощечину полицейскому
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Туринске к лишению свободы приговорили 43-летнего местного жителя за то, что он ударил полицейского по лицу.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчину признали виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья).
Согласно материалам дела, 28 октября 2024 года мужчину в состоянии опьянения доставили в ОМВД России «Туринский», чтобы проверить его на причастность к кражам в местных магазинах, но он вскоре решил уйти из дежурной части. Один из сотрудников запретил ему покидать отделение полиции и получил пощечину.
Свою вину мужчина признал частично. Суд в качестве наказания назначил ему 3 года 2 месяца исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
