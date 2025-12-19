Жителя Туринска приговорили к трём годам колонии за пощечину полицейскому

– рассказали в прокуратуре.

«Полицейский потребовал прекратить противоправное поведение, однако обвиняемый законные требования проигнорировал. Осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, а также, что перед ним представитель власти, находящийся при исполнении своих должностных обязанностей, осуждённый нанёс один удар ладонью правой руки в область лица полицейского, причинив последнему физическую боль»,