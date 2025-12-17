Бывшая налоговый инспектор в Екатеринбурге осуждена за получение взятки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесен приговор по громкому коррупционному делу. Орджоникидзевский районный суд признал виновной бывшего налогового инспектора Анастасию Новосёлову. Она осуждена по статье о получении взятки в крупном размере должностным лицом.Суд установил, что преступление было совершено в период с июня по август 2025 года. В то время Новосёлова работала в Межрайонной инспекции ФНС России №32 по Свердловской области и имела доступ к конфиденциальной информации о налогоплательщиках. Она воспользовалась этим в корыстных целях.Новосёлова связалась со своим родственником, директором коммерческой компании, и сообщила ему о готовящейся выездной налоговой проверке. Инспектор предложила ему незаконные услуги за регулярное вознаграждение. Она запросила ежемесячную взятку в размере 25 тысяч рублей. Взамен женщина обещала создать фиктивную цепочку контрагентов для снижения НДС и предоставлять служебную информацию. Директор компании согласился на это преступное предложение.Стороны договорились о первоначальной сумме в 150 тысяч рублей. Последующий платёж в 25 тысяч рублей был запланирован на март 2026 года. Передача денег произошла в салоне автомобиля. Именно в этот момент Новосёлова была задержана сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Она получила от взяткодателя всю оговоренную сумму.Суд назначил взяточнице наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно на неё наложен штраф в двукратном размере суммы взятки — 350 тысяч рублей. Также её лишили права занимать государственные должности на срок четыре года.В отношении директора компании, передавшего взятку, уголовное дело не возбудили. Он избежал ответственности в связи с активным способствованием раскрытию преступления.