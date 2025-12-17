Возрастное ограничение 18+

Уральца, скрывавшегося от розыска четыре месяца, задержали на вокзале Екатеринбурга

15.40 Среда, 24 декабря 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На екатеринбургском вокзале задержали 46-летнего жителя Свердловской области, которому четыре месяца удавалось скрываться от розыска.

Как рассказали Вечерним ведомостям в УТ МВД по УрФО, задержанный в текущем году совершил «мелкое хищение» и был привлечён по статье 7.27 КоАП РФ. Затем он вновь совершил хищение, в связи с чем ОМВД России по Гаринскому району Свердловской области возбудило уголовное дело по статье 158.1 УК РФ. Мужчину несколько раз вызывал дознаватель, но он ни разу не явился, за что 15 августа его объявили в федеральный розыск.

В разговоре с полицейскими задержанный признался, что знал о розыске и намеренно прятался в Екатеринбурге. Сейчас мужчину передали инициаторам розыска, сообщили в полиции.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
