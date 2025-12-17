Возрастное ограничение 18+

Ещё одна частная клиника в столице Урала отказалась от проведения абортов

10.27 Четверг, 25 декабря 2025
Кадр из видео: «Четвёртый канал» / t.me/ekb4tv
К решению отказаться от услуг по искусственному прерыванию беременности в клинике «Шанс» присоединилась ещё одна частная клиника – Екатеринбургский медицинский центр. Об отказе от проведения абортов её директор Дарья Акулова сообщила «Четвёртому каналу».

«Если женщина после всех консультаций принимает решение, что она не хочет сохранить беременность, с 1 января 2026 года мы действуем согласно новой маршрутизации пациентов, утверждённой Минздравом нашей области. Это значит, что в Екатеринбурге будут выделены определенные медучреждения государственного сектора, в которых можно будет пройти эти консультации и принять окончательные решения»,

– пояснила Акулова.


Она также добавила, что один только отказ частных клиник от этой услуги не решит демографическую проблему в России, и подчеркнула, что способствовать повышению рождаемости нужно мерами социальной поддержки.

«Так, чтобы женщина могла не бояться уходить в декретный отпуск, чтобы у неё была поддержка на всех уровнях, независимо от её стажа и наличия белой зарплаты»,

– сказала Дарья Акулова.


Директор клиники подчёркивает, что особенно сложным может быть решение о беременности для девушки-студентки: ей придётся рассчитывать на отца ребёнка, который, вероятнее всего, тоже студент.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
