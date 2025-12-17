Возрастное ограничение 18+
Ещё одна частная клиника в столице Урала отказалась от проведения абортов
Кадр из видео: «Четвёртый канал» / t.me/ekb4tv
К решению отказаться от услуг по искусственному прерыванию беременности в клинике «Шанс» присоединилась ещё одна частная клиника – Екатеринбургский медицинский центр. Об отказе от проведения абортов её директор Дарья Акулова сообщила «Четвёртому каналу».
Она также добавила, что один только отказ частных клиник от этой услуги не решит демографическую проблему в России, и подчеркнула, что способствовать повышению рождаемости нужно мерами социальной поддержки.
Директор клиники подчёркивает, что особенно сложным может быть решение о беременности для девушки-студентки: ей придётся рассчитывать на отца ребёнка, который, вероятнее всего, тоже студент.
«Если женщина после всех консультаций принимает решение, что она не хочет сохранить беременность, с 1 января 2026 года мы действуем согласно новой маршрутизации пациентов, утверждённой Минздравом нашей области. Это значит, что в Екатеринбурге будут выделены определенные медучреждения государственного сектора, в которых можно будет пройти эти консультации и принять окончательные решения»,
– пояснила Акулова.
«Так, чтобы женщина могла не бояться уходить в декретный отпуск, чтобы у неё была поддержка на всех уровнях, независимо от её стажа и наличия белой зарплаты»,
– сказала Дарья Акулова.
