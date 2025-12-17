Ещё одна частная клиника в столице Урала отказалась от проведения абортов

– пояснила Акулова.

«Если женщина после всех консультаций принимает решение, что она не хочет сохранить беременность, с 1 января 2026 года мы действуем согласно новой маршрутизации пациентов, утверждённой Минздравом нашей области. Это значит, что в Екатеринбурге будут выделены определенные медучреждения государственного сектора, в которых можно будет пройти эти консультации и принять окончательные решения»,