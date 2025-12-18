Возрастное ограничение 18+
Гошу из кушвинской будки нужно срочно перевезти в тепло
Фото: телеграм-канал «Протяни руку помощи»
В городе Кушва Свердловской области срочно ищут новый дом для собаки по кличке Гоша. Это такса с непростой судьбой, которая сейчас оказалась в опасной ситуации: пёс живёт в уличной будке на привязи, что смертельно при нагрянувших морозах.
Гоша — очень невезучий пёсик. Самые первые владельцы выбросили его на улицу. Тогда бездомного пса пожалел и забрал к себе мужчина в частный дом. Но собака жила на улице и гулял самовыгулом. Завершилось это тем, что таксу поймали собаколовы и увезли в Красноуральск. На второй сердобольный поступок второго хозяина Гоши не хватило — мужчина не захотел забирать таксу из отлова.
Собаку пожалела соседка-пенсионерка, которая выкупила его с передержки на собранные всенародно деньги. Но в новом доме у пса не сложились отношения с другими собаками хозяйки.
Пришлось выставить его их дома во двор и посадить на цепь. Как пишут волонтёры, озаботившиеся не слишком хорошими условиями жизни Гоши, собака живёт в будке, а кормят его всего один раз в день. Температурные «качели», отмечаемые по конец года в Свердловской области, здоровью собаки не способствуют, а надвигающиеся холода могут стать для Гоши губительными. Сейчас Гоше ищут новый дом, где бы он, наконец, обрёл и достойное обращение, и тёплый уютный уголок.
Возраст собаки предположительно составляет четыре-пять лет. Он хорошо ладит с людьми и спокойно относится к кошкам. Но вот с собаками конфликтует, поэтому забирать его нужно в дом, где нет других тявкалок.
Если вы готовы предоставить Гоше жильё, звоните по номеру телефона 89041748554. Волонтёры готовы доставить его на адрес в пределах города Кушвы.
